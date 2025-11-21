I dok čekamo da pravi snježni pokrivač zabijeli nizine, gradove i ulice, vikende planiramo u visinama i na lokacijama gdje snijega već ima. Ako ste jedni od onih koji žude za tim da se barem nakratko maknu iz gradske vreve i uživaju u snijegu, onda znate da u Lijepoj Našoj postoji velik broj skijališta.
Sanjkališta u Hrvatskoj koja morate posjetiti – ako već niste
Ako ste ipak jedni od onih koji vole snijeg, ali ne znaju skijati, sanjkanje je svakako jedna od aktivnosti u kojima mogu uživati i odrasli, kao i djeca. Na radost mnogih, bijele pahulje napokon su prekrile neke dijelove gorski dio Hrvatske, a mnogi već tragaju gdje uživati zimskim radostima. Sanjkanje je posljednjih nekoliko godina steklo status snježne aktivnosti kojoj se vesele svi, bez obzira na uzrast.
Stoga okupite ekipu i probudite dijete u sebi. Priuštite si nezaboravan vikend prepun smijeha. Također odlična je to ideja za obiteljski izlet koji će razveseliti vaše najmlađe. A kako bismo vam olakšali potragu, u nastavku smo izdvojili devet sanjkališta u Hrvatskoj na čijim padinama možete uživati.
Sanjkalište Goranska princeza – Lokve
Ovdje možete uživati u sanjkanju na predivnoj i dugoj stazi koja se uređuje u skladu s vremenskim uvjetima. Međutim kada se uputite na ovu stazu, morate imati na umu da ne postoji pokretna traka. No jednom kad stignete do vrha, shvatit ćete da se isplatilo. S vrha staze pruža se predivan pogled koji seže na jezero i Risnjak.
Delnice – Planinski centar Petehovac
U zaleđu Rijeke i Kvarnerskog priobalja, a u blizini Delnica, nalazi se Planinski centar Petehovac. Smješten na nadmorskoj visini od 1035 m s čijeg se vrha pruža jedinstven pogled na slovenske Alpe. Osim u sanjkanju, ovdje možete uživati i u laganim zimskim šetnjama u prirodi.
Lovinac – Izletište Cvituša
Osim Gorskog kotara, ličko područje također skriva odlične zimske lokacije. U općini Lovinac uređeno je sanjkalište dugo 100 m na brdu Cvituša. Osim uživanja u sanjkanju, ovdje možete učiti i skijaške spustove.
Poljanice – Plešivica
Na obroncima Plešivice, smjestilo se sanjkalište Poljanice. Do njega se lako stiže autom, tek sat vremena od Zagreba. Odmah uz Klet Poljanice nalazi se prva staza, blaga, dok druga leži samo pedesetak metara dalje, spremna za brži spust i malo hrabrije korake.
Japetić – Samoborsko gorje
U srcu Samoborskog gorja, pod vrhom Japetića, Planinarski dom Žitnica čuva jedno od najljepših zimskih skrovišta. Odmah ispod doma prostire se široka livada koju snijeg pretvara u prirodnu sanjkašku pistu. Do sanjkališta se može doći autom, što ovo mjesto čini lako dostupnim, ali kad jednom stanete na tu bijelu livadu, činit će se kao da ste stigli u neki skriveni planinski svijet.
Kupjak – Sanjkalište „Gorski sjaj“
Između Skrada i Delnica, u mjestu Kupjak smjestilo se sanjkalište koje osim uživanja u zimskim aktivnostima nudi i zonu u kojoj se možete opustiti, ugrijati i pojesti nešto kako biste imali energije za nastavak uživanja u snježnim radostima. Ono što je zanimljivo spomenuti jest da kad na stazi nema snijega, možete koristiti tubby stazu i uživati u danu.
Sanjkalište Fužine
Odlučite se za obiteljski vikend izlet u Gorskom kotaru u kojem će uživati svi članovi. Prošećite goranskim šumama, odmaknite se od gradske vreve, uživajte u prirodi i pogledu, a nakon toga okušajte se u sanjkaškim sposobnostima. Naime uz sam izlaz s autoceste nalazi se prekrasna sanjkaška staza. Ovaj će vam spust svakako ostati u sjećanju. Dok se spuštate niz padinu, uživajte u pogledu na planine i šume.
Zagreb Sljeme (Činovnička livada)
Iako se često tamo zaputimo kada se zaželimo skijanja, Sljeme također ima posebno uređen sanjkaški dio. Svi koji se žele sanjkati, na Sljemenu uvijek mogu posjetiti Činovničku livadu, koja je ujedno i najmanje strmi spust, a nalazi se nedaleko od gornje postaje žičare.
Rijeka – Platak
Poznato riječko skijalište također ima stazu potpuno namijenjenu za sanjkanje. Staza se nalazi pored Velikog doma Platak, u kojem možete unajmiti sanjke. Ako vas put povede do Platka, svakako isprobajte noćno sanjkanje koje je zbilja jedan poseban doživljaj. Okruženi šumom i snijegom, ovaj spust željet ćete ponoviti.
Foto: Profimedia, Pexels, Instagram, Profimedia