Destinacije za najljepša romantična putovanja u dvoje

Dan zaljubljenih je pred vratima pa je pravo vrijeme da osmislite kako ćete ga provesti. Ako vam je klasika poput romantične večere već pomalo dosadila, iskoristite vikend koji je pred nama za odlazak na romantična putovanja za Valentinovo u dvoje.
Da biste proveli kvalitetno vrijeme s voljenom osobom, dovoljno je barem nakratko pobjeći od svakodnevice. Jednodnevni izlet, vikend putovanje ili kratki godišnji odmor – za koju god se opciju odlučite, stvorit ćete nove zajedničke uspomene koje ćete zauvijek pamtiti.
U Hrvatskoj i susjednim zemljama postoji pregršt destinacija koje su kao stvorene za romantično putovanje. U nastavku smo izdvojili neke od njih, od lokacija u našoj zemlji, preko Slovenije pa sve do Italije. Vjerujemo da će vam naš popis poslužiti za inspiraciju i dati vam ideju kako provesti savršeni vikend u društvu osobe koju volite.
Opatija
Opatija se redovito nalazi na popisu najromantičnijih destinacija u Hrvatskoj, a prije tri godine ju je poznati internetski magazin European Best Destination uvrstio i među najbolje destinacije za zaljubljene u Europi.
Baš kao svake godine, veljača je u Opatiji u znaku ljubavi. Prekrasni parkovi sa skrovitim stazama, duga šetnica uz more i večeri osvijetljene zvijezdama pružaju savršenu scenografiju za posebne trenutke udvoje. Posebne lokacije za fotografiranje sačuvat će nezaboravne doživljaje s voljenim osobama, a šetnje perivojima podsjetiti na velike ljubavi koje su u prošlim stoljećima nastajale uz šum valova.
Opatija će parove privući i vrhunskom gastronomijom, relaksirajućim tretmanima u suvremenim spa & wellness centrima te jedinstvenim spojem mora i planina, arhitekture i prirodnih ljepota, opuštanja i zabave.
Rovinj
Čaroban i divan u svako doba godine, Rovinj odiše romantikom pa ne čudi što ga mnogi parovi biraju za romantičan bijeg udvoje. U uličicama starog grada skriva se sve što vam treba za zaokruženi boravak – hoteli, povijesne znamenitosti, male slatke trgovine, galerije…
Uvijek možete Rovinj iskoristiti kao bazu za istraživanje okolice. Posjetite Grožnjan i Motovun, divne gradiće u unutrašnjosti Istre, koji će vas osvojiti na prvi pogled. Uživajte u šetnjama, prekrasnim vidicima, lokalnim specijalitetima i vinu. I romantičnoj atmosferi kojoj Istri ne nedostaje.
Bled
Ako želite uživati u zimskoj idili, predlažemo odlazak na Bled. Od Zagreba je udaljen nešto više od 2 sata vožnje pa je idealna destinacija za romantično vikend-putovanje.
Bled danas posjećuje na tisuće turista koji vlastitim očima žele vidjeti poznati otok koji kraljuje nasred alpskoga jezera i do kojeg se dolazi vožnjom u jedinstvenim čamcima. Na otoku se smjestilo nekoliko građevina, a okružen je planinama s veličanstvenim dvorcem nad jezerom do kojeg se uspon itekako isplati. Šetnja uz jezero također je vrlo romantična, a kad se umorite, sjednite na kavu, uživajte u originalnoj bledskoj kremšniti i pogledu na planine.
Turista na Bledu ima puno više tijekom ljetnih mjeseci pa je sad idealan tajming da ga posjetite i doživite u miru.
Pariz
Pariz je jedan od najljepših i najposjećenijih gradova na svijetu, pa vjerojatno svima prvi padne na pamet kada govorimo o romantičnim putovanjima. Poznat kao grad ljubavi i modnog stila, istovremeno oduševljava raznolikošću, bogatom kulturom, gastronomijom i arhitekturom. Od Eiffelovog tornja, danas glavnog simbola Pariza, preko romantičnih mostova na rijeci Seni, pa sve do muzeja, galerija i ulica prepunih luksuznih trgovina, Pariz nudi iskustva za svačiji ukus. Bilo da tražite romantične trenutke, nezaboravan shopping ili gurmanske doživljaje, ovaj grad jednostavno očarava.
Venecija
Poput naše Opatije, romantična Venecija svake je godine popularno odredište za Valentinovo. I ne samo tada jer romantika u ovom gradu vlada tijekom cijele godine.
U veljači je u Veneciji sve u znaku karnevala koji se zaista isplati doživjeti iz prve ruke. Tu su parade na brodovima i gondolama na Grand Canalu, velike povorke i vatromet na Piazzi San Marco, izbor najboljih maski, koncerti klasične glazbe, ulične zabave i umjetničke izvedbe, dječje zabave, kostimirano klizanje…
Osim karnevalskog šušura, u Veneciji se možete voziti gondolom, uživati u romantičnim šetnjama po njenim uličicama, mostovima i kanalima, guštati u finoj talijanskoj hrani i pićima – ukratko, živjeti onaj pravi talijanski la dolce vita. 8 razloga zašto posjetiti Veneciju u veljači pronađite ovdje.
Verona
Verona je još jedna romantična destinacija u Italiji idealna za putovanje udvoje. Grad je to u kojem se odigrala najljepša i najtragičnija ljubavna priča, ona Romea i Julije. Kroz Veronu protječe rijeka Adige, a divnom je čine i pitoreskne ulice, živahni barovi, intimni restorani i užurbani trgovi. Ljubitelji umjetnosti pronaći će mnogo zanimljivosti u muzejima i crkvama, dok će zaljubljenici u povijesti uživati u rimskim ruševinama skrivenim diljem grada.
Verona se nalazi na sat i 20 minuta vožnje autom od Venecije pa ako imate vremena, možete napraviti turu po oba grada. Ako ste odlučili cijeli vikend posvetiti samo Veroni, napravili smo super vodič u kojem ćete pronaći sve bitne informacije – od toga što se sve isplati obići, gdje odsjesti pa sve do prijedloga kamo otići na doručak, ručak i večeru. Vodič možete pronaći ovdje.
Santorini
Ako pak razmišljate o malo toplijim i daljim krajevima, onda je ovo idealna destinacija za vas. Bijele kuće, plave kupole i zalasci sunca nad Egejskim morem čine ovaj otok posebno romantičnim. Idealno za opuštanje i privatnost.