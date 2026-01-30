Destinacije za najljepša romantična putovanja u dvoje

Dan zaljubljenih je pred vratima pa je pravo vrijeme da osmislite kako ćete ga provesti. Ako vam je klasika poput romantične večere već pomalo dosadila, iskoristite vikend koji je pred nama za odlazak na romantična putovanja za Valentinovo u dvoje.

Da biste proveli kvalitetno vrijeme s voljenom osobom, dovoljno je barem nakratko pobjeći od svakodnevice. Jednodnevni izlet, vikend putovanje ili kratki godišnji odmor – za koju god se opciju odlučite, stvorit ćete nove zajedničke uspomene koje ćete zauvijek pamtiti.

U Hrvatskoj i susjednim zemljama postoji pregršt destinacija koje su kao stvorene za romantično putovanje. U nastavku smo izdvojili neke od njih, od lokacija u našoj zemlji, preko Slovenije pa sve do Italije. Vjerujemo da će vam naš popis poslužiti za inspiraciju i dati vam ideju kako provesti savršeni vikend u društvu osobe koju volite.