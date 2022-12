Davor Bruketa otvorio nam je vrata svog stana na Šalati

Ponekad je potrebno malo kako bismo uredili savršen interijer. Ipak često je potrebno mnogo da bi on postao produžetak nas, naša oaza i odraz naše harmonije. Rijetko kada on ostaje u svom prvotnom stanju, jer što bi to značilo? Da smo se uselili u ljušturu koja mora ostati netaknuta našim postojanjem i djelovanjem u istoj. Takvi interijeri nemaju dušu, mnogi bi rekli nemaju ono nešto, ono što je potrebno da svaki puta kada se u njih zagledamo ili u njima boravimo osjetimo mir. Kada nas dom inspirira, objedinjuje naše karaktere i naš stil, a pritom je ugodan za život, možemo reći da je ispunio svoju svrhu.