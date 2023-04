Kolekcionart je prva digitalna art platforma u Hrvatskoj. Razgovarali smo s njezinim osnivačima

Odrastanje u sredini koja cijeni umjetnost

Ideja o stvaranju umjetničke platforme rađala se usporedno s Nikovom željom da napusti korporativni svijet. Budući da mu je majka povjesničarka umjetnosti, ovaj svijet nije za njega bio dalek i stran, dapače… a ispostavilo se kako je odrastanje u sredini koja cijeni umjetnost uvelike utjecalo i na njegovu percepciju njezine vrijednosti. A u tom razmišljanju nije sam, štoviše osnivače Kolekcionarta, osim dugogodišnjeg prijateljstva, povezuje i podatak kako su stasali u obiteljima umjetnika i povjesničara umjetnosti.

“Odrastanje s ocem konceptualnim umjetnikom probudilo je u meni interes za umjetnost. Kasnije je tome doprinio moj brat koji je također umjetnik i to s tehnikama novih medija. Kroz Kolekcionart sam želio doprinijeti vidljivosti stvaralačke energije i kreativnog potencijala naših mladih umjetnika i to široj publici nego što je to bilo do sada”, kazao nam je Toma Trbuljak.