David Beckham kakvog još niste vidjeli: Stiže nam dokumentarac o nogometnoj zvijezdi

Od nogometnih početaka do braka s Posh Spice

David Beckham došao je od skromnih početaka u Istočnom Londonu do potpisivanja ugovora s Manchester Unitedom. Zbog svojih nevjerojatnih uspjeha u tom klubu, danas je smatran kao jedan od najboljih igrača Uniteda. Tamo je igrao 11 godina te klub doveo do statusa najboljeg nogometnog kluba na svijetu u to vrijeme. Javnost ga je često nazivala pretty boyjem, ali s vremenom je dokazao da je puno više od toga. To da je ugodan oku nije promaknulo ni jednoj od najvećih pop zvijezda u Engleskoj, Victoriji Adams iz grupe Spice Girls. Zbog braka s njom još više je punio medijske stupce, a danas su David i Victoria Beckham jedan od najomiljenijih celebrity parova. Dokumentarna serija donosi i uvid u njihov brak i četvero djece – Brooklyna, Romea, Cruza i Harper.