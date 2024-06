Parfemski Oscari: Ovo su najbolji mirisi 2023. godine

Parfemski Oskari 2024., poznati kao The Fragrance Foundation Awards, održani su ove godine u čuvenom David H. Koch Theateru u New Yorku, privukavši preko tisuću posjetitelja, uključujući poznate osobe, dizajnere i influencere. Ova manifestacija, koja je ove godine proslavila 75. godišnjicu osnivanja The Fragrance Foundation (TFF), odala je priznanje za izvanredna dostignuća u industriji parfema.