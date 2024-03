Tia i Filip su dinamičan dvojac koji stoji iza prvog hrvatskog true crime podcasta. Upoznajte ih

Znamo da je Mjesto Zločina prvi hrvatski true crime podcast, no tko su Tia i Filip? Da ovo pitanje bude malo zanimljivije, opišite jedno drugog.

F: Jel’ ovo kao o osobi ili se opisujemo za policijski crtež? Jer za to bi mi trebalo puno više vremena. Moram reći da je Tia, koliko god ona to ne bi htjela možda priznati, pokretačka snaga ovog projekta od početka. Neumorno uporna, kreativna, motivirana i motivirajuća osoba. Uvijek puna novih ideja i želje za ne samo uspjehom nego i kvalitetom svega što radi. Uz sve to je i odlična osoba i prijateljica kakvu bi svatko mogao poželjeti, uvijek spremna saslušati i dati savjet i odana do ponekad sulude razine. Ne jede meso, pa je malo teže naći mjesto za jesti, ali ajde, nije nitko savršen.

T: Oprostite malo me alergije hvataju pa mi suze oči… Jako lijepo od tebe Filipe, hvala. Sve je istina što si rekao doduše. Ja bih za Filipa rekla da je jedan zabavljač prije svega, ali koliko god može biti neozbiljan – u pristupu poslu je ozbiljan i to je po meni idealna kombinacija. Inteligentan je, britak i možete ga ubaciti u bilo kakvo društvo – on će sa svima naći teme za razgovor. Mislim da ne znam nikoga s tako širokom lepezom interesa i znanja, ali neočekivano je nepretenciozan za takvu osobu, pa se s njim nikad ne osjećate kao da vam priča s visoka ili “on sad vama nešto objašnjava”, pa ni kad stvarno on sad vama nešto objašnjava. Legendica.