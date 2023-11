Kako pustiti brkove? Donosimo najbolje savjete

Budite otvorenog uma i naoružajte se strpljenjem

Puštanje brkova nije nimalo lak posao. I prije svega zahtjeva puuuuno strpljenja. Neki sretnici već do kraja studenog imaju impozantan brk, drugima se tek kreću formirati dlačice… Uz to, vaši brčići mogu rasti asimetrično, biti nepotpuni ili slabašne gustoće – što je, možda, i vaš maksimum. Uz to, oni ne moraju biti boje vaše kose, već nerijetko ispadnu svjetliji, tamniji, crvenkasti, pa čak i sijedi. No svaki brk je unikatan i baš svaki se može uzgojiti na način da laska vašem licu.