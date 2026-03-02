Na police su stigle Afrika i Antička Grčka, raskošno ilustrirane knjige za sve ljubitelje drevnih civilizacija
Dvije nove, raskošno ilustrirane monografije iz serijala Velika ilustrirana povijest oduševit će sve ljubitelje drevnih civilizacija koji žele pobliže upoznati kolijevku čovječanstva Afriku i jedno od izvorišta suvremenoga zapadnog svijeta – antičku Grčku. U serijalu vrhunskih znanstveno-popularnih svjetskih uspješnica, u kojemu su dosad objavljene knjige o najpoznatijim i najdugovječnijim starim civilizacijama, Drevni Egipat, Stari Rim i Carska Kina, izašle su ovih dana Afrika i Antička Grčka. Monografije su objavljene na hrvatskom jeziku u koprodukciji Školske knjige i nakladnika Dorling Kindersley Limited, a dostupne su u svim knjižarama i webshopu Školske knjige.
Prema najsuvremenijim izdavačkim standardima pripremili su ih vrsni svjetski povjesničari koji na nov i zanimljiv način predstavljaju svjetsku povijest. Poslužili su se 3D digitalnim rekonstrukcijama temeljenim na pisanim i vizualnim izvorima – književnosti, umjetnosti, zemljovidima, arheološkim nalazima, natpisima i slikovnim prikazima. Te računalno stvorene slike, uz spektakularne fotografije nevjerojatnoga kulturnog blaga i privlačno napisane, znanstveno utemeljene tekstove, nude nove uvide u arhitekturu, graditeljstvo, umjetnička dostignuća i svakodnevni život stanovnika drevnoga svijeta, ističe dr. sc. Deniver Vukelić, urednik knjiga Afrika i Antička Grčka.
Afrika kakvu nismo poznavali
U slojevitoj priči o Africi koju iznose stručnjaci afričkog podrijetla otkriva se pravo mjesto toga kontinenta u svjetskoj povijesti. Knjiga pokazuje da Afrika s kojom su se Europljani susreli nije bila „primitivan” i „mračan” kontinent kakvim je bila prikazivana, nego mjesto profinjenih kultura, ističe u predgovoru britansko-nigerijski povjesničar i TV voditelj Davide Olusoga.
Obuhvaćajući više od 200 000 godina povijesti, od pojave prvih ljudi do uspona megagradova, Afrika u živopisnim detaljima istražuje povijest i bogatu kulturu drugoga najvećeg kontinenta na svijetu. Knjiga oživljava priče koje su oblikovale Afriku i svijet oko nje: od moćnih i utjecajnih carstava i kraljevstava poput Malija i Benina, preko borbe protiv kolonizacije i puta prema neovisnosti, do današnje uloge Afrike na svjetskoj pozornici.
Upoznat ćete neke od najvažnijih afričkih političkih i vojnih vođa uključujući Hanibala, Mansu Musu, Obu Ewuarea, kraljicu Nzingu, Kwamea Nkrumaha, Nelsona Mandelu i Ellen Johnson Sirleaf. Izvrsne fotografije prikazuju veličanstvenu umjetnost i arhitekturu koju su stvorile afričke civilizacije, a izvrsne digitalne ilustracije rekonstruiraju znamenite građevine i svakodnevni život u izgubljenim gradovima poput Timbuktua i Velikog Zimbabvea.
U toj cjelovitoj priči o afričkom kontinentu, koja obuhvaća sve aspekte života, od kulture i trgovine do politike i društva, izdvaja se bogatstvo afričke kulture – jezik, glazba, književnost, mitologija, religija… Afrika je savršena knjiga za svakoga tko želi produbiti svoje razumijevanje inspirativne povijesti Afrike. Knjigu je preveo istaknuti povjesničar i egiptolog Mladen Tomorad.
Nesvakidašnje lijepa knjiga o antičkoj Grčkoj
Ako vas više privlači civilizacija čije su ideje i postignuća oblikovali suvremeni svijet, krenite na raskošno vizualno putovanje antičkom Grčkom — upoznajte njezino podrijetlo, uspon i pad te nasljeđe koje i danas prožima zapadni svijet.
Obuhvaćajući više od 3000 godina povijesti, Antička Grčka detaljno istražuje burnu povijest ove slavne civilizacije — od početaka minojske i mikenske kulture, preko vrhunca gradova država Atene i Sparte te vladavine najkarizmatičnijeg vođe, makedonskog kralja Aleksandra Velikog, sve do konačnog poraza od Rima.
Raskošne fotografije i popularno pisan tekst obuhvaćaju svaki aspekt života u antičkoj Grčkoj — od umjetnosti, zabave i filozofskih škola do politike, medicine i ratovanja — a mitovi i religija istražuju se i objašnjavaju u vizualnom kontekstu. Vojna i politička moć Grčke prikazana je s pomoću privlačnih i detaljnih karata legendarnih bitaka.
Zakopane palače i atenske agore, na kojima su Platon i Sokrat raspravljali o filozofiji, oživljene su posebnim digitalnim rekonstrukcijama, a priče običnih građana, donositelja odluka i prvih olimpijskih sportaša pripovijedaju se uz pomoć ilustracija, artefakata i svjedočanstava iz prve ruke. Ta nesvakidašnje lijepa knjiga daje uvid i u svakidašnji život stanovnika antičke Grčke u različitim razdobljima burne povijesti.
Dosadašnje su spoznaje dopunjene novim otkrićima i tumačenjima, osobito o skupinama nedovoljno zastupljenim u grčkoj književnosti – ženama, djeci i osobama s invaliditetom. Knjigu su preveli Ivan i Katarina Ott, stručnu redakturu potpisuju Ninoslav Zubović i Martina Žužul.
Iznimno pregledna, vrijedna i slikovno bogata djela povijesne tematike iz serijala Velika ilustrirana povijest namijenjena su čitateljima svih naraštaja koje zanimaju povijesne teme obrađene na privlačan i zanimljiv način.
Foto: Školska knjiga