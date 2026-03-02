Na police su stigle Afrika i Antička Grčka, raskošno ilustrirane knjige za sve ljubitelje drevnih civilizacija

Dvije nove, raskošno ilustrirane monografije iz serijala Velika ilustrirana povijest oduševit će sve ljubitelje drevnih civilizacija koji žele pobliže upoznati kolijevku čovječanstva Afriku i jedno od izvorišta suvremenoga zapadnog svijeta – antičku Grčku. U serijalu vrhunskih znanstveno-popularnih svjetskih uspješnica, u kojemu su dosad objavljene knjige o najpoznatijim i najdugovječnijim starim civilizacijama, Drevni Egipat, Stari Rim i Carska Kina, izašle su ovih dana Afrika i Antička Grčka. Monografije su objavljene na hrvatskom jeziku u koprodukciji Školske knjige i nakladnika Dorling Kindersley Limited, a dostupne su u svim knjižarama i webshopu Školske knjige.

Prema najsuvremenijim izdavačkim standardima pripremili su ih vrsni svjetski povjesničari koji na nov i zanimljiv način predstavljaju svjetsku povijest. Poslužili su se 3D digitalnim rekonstrukcijama temeljenim na pisanim i vizualnim izvorima – književnosti, umjetnosti, zemljovidima, arheološkim nalazima, natpisima i slikovnim prikazima. Te računalno stvorene slike, uz spektakularne fotografije nevjerojatnoga kulturnog blaga i privlačno napisane, znanstveno utemeljene tekstove, nude nove uvide u arhitekturu, graditeljstvo, umjetnička dostignuća i svakodnevni život stanovnika drevnoga svijeta, ističe dr. sc. Deniver Vukelić, urednik knjiga Afrika i Antička Grčka.