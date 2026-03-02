Na police su stigle Afrika i Antička Grčka, raskošno ilustrirane knjige za sve ljubitelje drevnih civilizacija
Na police su stigle Afrika i Antička Grčka, raskošno ilustrirane knjige za sve ljubitelje drevnih civilizacija
Knjige

Na police su stigle Afrika i Antička Grčka, raskošno ilustrirane knjige za sve ljubitelje drevnih civilizacija

Piše:

Dvije nove, raskošno ilustrirane monografije iz serijala Velika ilustrirana povijest oduševit će sve ljubitelje drevnih civilizacija koji žele pobliže upoznati kolijevku čovječanstva Afriku i jedno od izvorišta suvremenoga zapadnog svijeta – antičku Grčku. U serijalu vrhunskih znanstveno-popularnih svjetskih uspješnica, u kojemu su dosad objavljene knjige o najpoznatijim i najdugovječnijim starim civilizacijama, Drevni Egipat, Stari Rim i Carska Kina, izašle su ovih dana Afrika i Antička Grčka. Monografije su objavljene na hrvatskom jeziku u koprodukciji Školske knjige i nakladnika Dorling Kindersley Limited, a dostupne su u svim knjižarama i webshopu Školske knjige.

Prema najsuvremenijim izdavačkim standardima pripremili su ih vrsni svjetski povjesničari koji na nov i zanimljiv način predstavljaju svjetsku povijest. Poslužili su se 3D digitalnim rekonstrukcijama temeljenim na pisanim i vizualnim izvorima – književnosti, umjetnosti, zemljovidima, arheološkim nalazima, natpisima i slikovnim prikazima. Te računalno stvorene slike, uz spektakularne fotografije nevjerojatnoga kulturnog blaga i privlačno napisane, znanstveno utemeljene tekstove, nude nove uvide u arhitekturu, graditeljstvo, umjetnička dostignuća i svakodnevni život stanovnika drevnoga svijeta, ističe dr. sc. Deniver Vukelić, urednik knjiga Afrika i Antička Grčka.

Afrika i Antička Grčka

Afrika kakvu nismo poznavali

U slojevitoj priči o Africi koju iznose stručnjaci afričkog podrijetla otkriva se pravo mjesto toga kontinenta u svjetskoj povijesti. Knjiga pokazuje da Afrika s kojom su se Europljani susreli nije bila „primitivan” i „mračan” kontinent kakvim je bila prikazivana, nego mjesto profinjenih kultura, ističe u predgovoru britansko-nigerijski povjesničar i TV voditelj Davide Olusoga.

Obuhvaćajući više od 200 000 godina povijesti, od pojave prvih ljudi do uspona megagradova, Afrika u živopisnim detaljima istražuje povijest i bogatu kulturu drugoga najvećeg kontinenta na svijetu. Knjiga oživljava priče koje su oblikovale Afriku i svijet oko nje: od moćnih i utjecajnih carstava i kraljevstava poput Malija i Benina, preko borbe protiv kolonizacije i puta prema neovisnosti, do današnje uloge Afrike na svjetskoj pozornici.

Afrika i Antička Grčka
Afrika i Antička Grčka

Upoznat ćete neke od najvažnijih afričkih političkih i vojnih vođa uključujući Hanibala, Mansu Musu, Obu Ewuarea, kraljicu Nzingu, Kwamea Nkrumaha, Nelsona Mandelu i Ellen Johnson Sirleaf. Izvrsne fotografije prikazuju veličanstvenu umjetnost i arhitekturu koju su stvorile afričke civilizacije, a izvrsne digitalne ilustracije rekonstruiraju znamenite građevine i svakodnevni život u izgubljenim gradovima poput Timbuktua i Velikog Zimbabvea.

U toj cjelovitoj priči o afričkom kontinentu, koja obuhvaća sve aspekte života, od kulture i trgovine do politike i društva, izdvaja se bogatstvo afričke kulture – jezik, glazba, književnost, mitologija, religija…  Afrika je savršena knjiga za svakoga tko želi produbiti svoje razumijevanje inspirativne povijesti Afrike. Knjigu je preveo istaknuti povjesničar i egiptolog Mladen Tomorad.

Afrika i Antička Grčka

Nesvakidašnje lijepa knjiga o antičkoj Grčkoj

Ako vas više privlači civilizacija čije su ideje i postignuća oblikovali suvremeni svijet, krenite na raskošno vizualno putovanje antičkom Grčkom — upoznajte njezino podrijetlo, uspon i pad te nasljeđe koje i danas prožima zapadni svijet.

Obuhvaćajući više od 3000 godina povijesti, Antička Grčka detaljno istražuje burnu povijest ove slavne civilizacije — od početaka minojske i mikenske kulture, preko vrhunca gradova država Atene i Sparte te vladavine najkarizmatičnijeg vođe, makedonskog kralja Aleksandra Velikog, sve do konačnog poraza od Rima.

Raskošne fotografije i popularno pisan tekst obuhvaćaju svaki aspekt života u antičkoj Grčkoj — od umjetnosti, zabave i filozofskih škola do politike, medicine i ratovanja — a mitovi i religija istražuju se i objašnjavaju u vizualnom kontekstu. Vojna i politička moć Grčke prikazana je s pomoću privlačnih i detaljnih karata legendarnih bitaka.

Afrika i Antička Grčka
Afrika i Antička Grčka

Zakopane palače i atenske agore, na kojima su Platon i Sokrat raspravljali o filozofiji, oživljene su posebnim digitalnim rekonstrukcijama, a priče običnih građana, donositelja odluka i prvih olimpijskih sportaša pripovijedaju se uz pomoć ilustracija, artefakata i svjedočanstava iz prve ruke. Ta nesvakidašnje lijepa knjiga daje uvid i u svakidašnji život stanovnika antičke Grčke u različitim razdobljima burne povijesti.

Dosadašnje su spoznaje dopunjene novim otkrićima i tumačenjima, osobito o skupinama nedovoljno zastupljenim u grčkoj književnosti – ženama, djeci i osobama s invaliditetom. Knjigu su preveli Ivan i Katarina Ott, stručnu redakturu potpisuju Ninoslav Zubović i Martina Žužul.

Iznimno pregledna, vrijedna i slikovno bogata djela povijesne tematike iz serijala Velika ilustrirana povijest namijenjena su čitateljima svih naraštaja koje zanimaju povijesne teme obrađene na privlačan i zanimljiv način.

Foto: Školska knjiga

Piše:

Najčitanije

Nekad ribarska kućica, danas zanimljiv arhitektonski projekt u blizini Trogira
Inovativni projekt vinarije koja pretvara vinogradarski krajolik u turističku atrakciju
Je li prerano predvidjeti da će A Knight of the Seven Kingdoms biti najbolja serija godine?
Smetaju vas nazolabijalne bore? Ovo možete napraviti da ih uklonite ili barem značajno ublažite
Dvije generacije, jedna scena: Maja Šuput i bejbe u Journal Voices o glazbi, slavi i autentičnosti
Učitati još
Zatvori