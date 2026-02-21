Ako vam se svidio film Orkanski visovi onda pogledajte i ove naslove

Trenutačno u kinima igra jedan od najiščekivanijih filmova godine – Wuthering Heights (Orkanski visovi) redateljice Emerald Fennell. Riječ je o adaptaciji poznatog djela klasične književnosti koje je napisala Emily Brönte. I prije nego što je film izašao izazvao je burne rasprave, a sada kada je već tjedan dana u kinima, mišljenja su podijeljena. Takva su bila i naša pa smo vam u našoj recenziji iznijeli čak dva pogleda na film (pročitajte ovdje). Ako pripadate dijelu publike kojima se film svidio pa sada tražite još sličnih filmova za pogledati, izdvajamo šest filmova poput Orkanskih visova koji će vam utažiti žeđ.