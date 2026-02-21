Ako vam se svidio film Orkanski visovi onda pogledajte i ove naslove

Trenutačno u kinima igra jedan od najiščekivanijih filmova godine – Wuthering Heights (Orkanski visovi) redateljice Emerald Fennell. Riječ je o adaptaciji poznatog djela klasične književnosti koje je napisala Emily Brönte. I prije nego što je film izašao izazvao je burne rasprave, a sada kada je već tjedan dana u kinima, mišljenja su podijeljena. Takva su bila i naša pa smo vam u našoj recenziji iznijeli čak dva pogleda na film (pročitajte ovdje). Ako pripadate dijelu publike kojima se film svidio pa sada tražite još sličnih filmova za pogledati, izdvajamo šest filmova poput Orkanskih visova koji će vam utažiti žeđ.
Marie Antoinette
Coming of age povijesna drama Marie Antoinette najsličnija je novim Orkanskim visovima, a na sreću i dosta bolji. Riječ je o filmu Sofije Coppole koji prepričava priču kultne, ali nesretne kraljice Marije Antoanete. Od njezinih zaruka i braka s Lujem XVI. u dobi od 14 godina, preko njezine vladavine kao kraljice s 19 godina, do kraja njezine vladavine i konačnog pada Versaillesa. Glavnu ulogu tumači Kirsten Dunst.
The Great Gatsby
Ako ste u Orkanskim visovima voljeli raskošnu estetiku onda pogledajte Baz Luhrmanovu adaptaciju Velikog Gatsbyja (The Great Gatsby). Temeljen na popularnom djelu F. Scotta Fitzgeralda, Veliki Gatsby prati pisca i trgovca s Wall Streeta Nicka Carrawaya (Tobey Maguire). Privlači ga prošlost i način života njegovog misterioznog susjeda milijunaša Jaya Gatsbyja (Leonardo DiCaprio), usred razuzdanih zabava u doba ‘ludih 1920-ih’. Film sadrži i tragičnu ljubavnu priču između Gatsbyja i Daisy (Carey Mulligan).
The Age of Innocence
Kada je riječ o adaptacijama klasičnih povijesnih romana, jedan od sjajnih je The Age of Innocence i Scorseseova verzija priče. Film u svojoj srži ima zabranjenu ljubavnu priču koja uništava živote, ali za koju ne možete ne navijati. Radnja prati visoko društvo New Yorka 19. stoljeća. Mladi odvjetnik (Daniel Day-Lewis) zaljubljuje se u ženu rastavljenu od muža (Michelle Pfeiffer), dok je on zaručen s njezinom rođakinjom (Winona Ryder).
Moulin Rouge!
U našu listu smo uvrstili još jedan film Baza Luhrmana – mjuzikl Moulin Rouge! Njegova estetika najsličnija je onoj Emerald Fennell stoga, ako to volite, Baz Luhrman je redatelj kojeg morate sljedeće istražiti. Radnja prati siromašnog boemskog pjesmika (Ewan McGregor) u Parizu koji se zaljubljuje u prekrasnu kurtizanu i zvijezdu noćnih klubova (Nicole Kidman) za kojom žudi ljubomorni vojvoda.
Emma.
Fennell je Orkanske visove ‘začinila’ s erotikom i humorom i ako vam je upravo to bio pun pogodak onda pogledajte film Emma. Riječ je o adaptaciji još jednog klasičnog romana, ovog puta od spisateljice Jane Austen. Radnja prati Anyu Taylor-Joy koja glumi naslovnu junakinju, dobronamjernu, ali sebičnu mladu ženu iz Engleske 19. stoljeća koja se miješa u ljubavne živote svojih prijatelja. U filmu još glume Josh O’Connor, Callum Turner, Johnny Flynn i Mia Goth.
Anna Karenina
I za kraj donosimo još jednu tragičnu povijesnu ljubavnu priču. Ana Karenjina (Anna Karenina) jedno je od najpoznatijih djela ruske književnosti. Riječ je o priči koju je napisao Lav Tolstoj, a za ekran adaptirao Joe Wright. Keira Knightley glumi naslovnu ulogu, aristokratkinju iz Sankt Peterburga u ruskom visokom društvu krajem 19. stoljeća. Ona ulazi u aferu s elegantnim grofom Aleksejem Vronskim (Aaron Taylor-Johnson) koja joj mijenja život.
Foto: IMDb