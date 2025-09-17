Elegantan i profinjen: Porsche muzej ima postav u kojem će uživati svi zaljubljenici u automobile
Ako tragate za zanimljivim prijedlogom za izlet, a pritom ste ljubitelj muzeja, povijesti i automobila, imamo sjajnu ideju za vas! Uputite se u Stuttgart, grad koji je dom dvaju automobilskih giganata – Mercedesa i Porschea. I dok je Mercedes-Benz muzej već dobro poznata destinacija ljubiteljima automobilske industrije, Porsche muzej nudi nešto drugačije, ali jednako zanimljivo iskustvo koje vrijedi uvrstiti u vaš itinerar.
Porsche muzej – spoj povijesti, dizajna i inženjerstva
Smješten u četvrti Zuffenhausen, samo 20-ak minuta vožnje od centra Stuttgarta, ovaj muzej pravi je hram posvećen legendarnom brendu, gdje se isprepliću dizajn, tehnologija, povijest i emocije.
Sam Porsche muzej je moderno zdanje koje je otvoreno 2009. godine, zamijenivši stariju verziju muzeja iz 1976. godine. Muzej je relativno kompaktan, prostire se na 5600 kvadratnih metara. Iako nije toliko velik i spektakularan kao Mercedes-Benz muzej, njegova arhitektura i minimalistički postav imaju svoju posebnu čar.
Zgrada djeluje kao da lebdi, zbog ogromnog monolita koji je oslonjen na samo tri V-oblikovana stupa, što stvara dojam lakoće unatoč ogromnim dimenzijama.
Inspirirana čistim linijama Bauhausa i suvremenim arhitektonskim izrazima, zgrada muzeja savršeno odražava filozofiju brenda Porsche – snagu, jednostavnost i eleganciju. Glavna fasada visoka 23 metra, s velikim Porsche logom, pozdravlja posjetitelje već pri ulasku.
Kratka lekcija iz povijesti Porschea
Tvrtka Porsche osnovana je davne 1931. godine, no prvi automobil s Porscheovim imenom proizveden je tek 1948. godine. Puni naziv tvrtke zapravo glasi Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, nazvana po osnivaču, inženjeru Ferdinandu Porscheu.
Što vas očekuje u muzeju?
Obilazak muzeja započinje kronološki, od dna prema vrhu. Za razliku od Mercedesa, koji se obilazi od vrha prema dolje, Porsche muzej nudi obrnutu putanju. Prostor je otvoren i slobodno se krećete bez strogo definiranih sekcija, što daje osjećaj protočnosti i slobode. Već u samom predvorju nalazi se restoran, kafić i suvenirnica, gdje možete nabaviti poneki zanimljiv Porsche suvenir.
Jedan od zanimljivijih eksponata je model Porsche 904 Carrera GTS iz 1963. godine. Riječ je o prvom Porscheu s karoserijom izrađenom od plastične mase ojačane staklenim vlaknima, tehnologije koja je danas standard u proizvodnji sportskih automobila.
Unutar muzeja nalaze se dva glavna izložbena kata, podzemna garaža, restauratorska radionica. Iako nije otvorena za javnost, restauratorska radionica smještena odmah iza glavnog ulaza pruža uvid u proces očuvanja Porsche baštine. Kroz staklenu stijenu možete baciti pogled na “dragulje” koji se upravo restauriraju.
Impresivna kolekcija vozila
Kad se popnete pokretnim stepenicama ulazite u glavni prostor muzeja gdje vas dočekuje preko 100 izloženih automobila, raspoređenih po dekadama, modelima i kategorijama. Od prvog ikada proizvedenog Porschea pa do trkaćih modela.
Praktični savjeti za posjet
Ulaznice se kupuju isključivo na licu mjesta i ne mogu rezervirati online, što može biti nezgodno ako se nađete ovdje u vrijeme kada je gužva.
Ako želite izbjeći gužve, preporučuje se posjet radnim danima, posebno ujutro. Osim toga, imajte na umu da su Muzej i vođene ture kroz tvornicu Porschea dva odvojena iskustva. Za razliku od muzeja, ture kroz tvornicu morate rezervirati unaprijed online, a mjesta se brzo popunjavaju.
Porsche muzej u Stuttgartu izvrsna je destinacija za sve ljubitelje automobila, dizajna i njemačkog inženjerskog savršenstva. Iako možda ne ostavlja jednako grandiozan dojam kao Mercedes-Benz muzej, nudi intimnije, modernije i interaktivnije iskustvo koje će vas provesti kroz bogatu povijest i inovacije jednog od najpoznatijih automobilskih brendova na svijetu. Posjet Porsche muzeju osim što je edukativno iskustvo to je i emotivno putovanje kroz povijest jednog od najprestižnijih automobilskih brendova na svijetu.