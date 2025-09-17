Elegantan i profinjen: Porsche muzej ima postav u kojem će uživati svi zaljubljenici u automobile

Porsche muzej – spoj povijesti, dizajna i inženjerstva

Smješten u četvrti Zuffenhausen, samo 20-ak minuta vožnje od centra Stuttgarta, ovaj muzej pravi je hram posvećen legendarnom brendu, gdje se isprepliću dizajn, tehnologija, povijest i emocije.

Sam Porsche muzej je moderno zdanje koje je otvoreno 2009. godine, zamijenivši stariju verziju muzeja iz 1976. godine. Muzej je relativno kompaktan, prostire se na 5600 kvadratnih metara. Iako nije toliko velik i spektakularan kao Mercedes-Benz muzej, njegova arhitektura i minimalistički postav imaju svoju posebnu čar.