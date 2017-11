Fuliranje će ove godine biti na novoj lokaciji

Fuliranje pretvara maštu u stvarnost, a snove u realnost. Otkrijte novo adventsko carstvo na novoj lokaciji – zagrebačkom Strossmayerovom trgu, između Zrinjevca i Tomislavca. Pod motom Life is a circus vodimo vas u svijet neobičnog, razigranog, maštovitog i veselog. Nespojivo smo spojili i sve to obojili zimskim vrućim ritmovima, bojama, okusima i mirisima.

Circus Gourmet Ring

Circus Gourmet Ring postaje utočište sladokusaca i sladostrasnih miomirisa – za sva vesela i razdragana nepca, uz neizbježne, lude kombinacije adventskih pića i napitaka. Zagrijat će i vaše tijelo i vašu dušu – od kuhanih i nekuhanih vina, punčeva,zimskih koktela,toplih čokolada,aromatičnih čajeva, kreativnih žestica, za svakoga ponešto.

Stižu nam najbolji restorani i barovi, kopneni i morski, s takvim oblizekima da vam ni vječnost ne bi bila dovoljna da se u njima naguštate. Spremaju posebne blagdanske gastrolije; od jela na žlicu, slanih zalogajčića, nezaobilaznog grilla s ponudom od koje će nepca pjevati, a i slatkoljupci će doći na svoje – osim već tradicionalnih germ knedlički i palačinki dočekat će vas još neka originalna slatka iznenađenja. Specijaliteti restorana Time, RougeMarina, Murter-vrata Kornata, elTora, 50 burger&champagne bara i Masona, uz još mnoge druge, suptilno će s vama fulirati na najjače.

Klaunovi i gutači vatre na Fuliranju

Life is a circus, a kakav bi to cirkus bio bez klauniranja? I zato će se Strossmayerovim trgom motati i s vama družiti klaunovi, štulaši (visoki nekoliko metara), gutači vatre, a svake večeri pripremaju za vas i poseban program od 19 do 20 h, nakon čega vlast na Strossu preuzimaju bendovi i DJ’i. Sletjet će i gatarica Cica koja zna sve o čukljevima i svemircima (malo se kuži i u politiku).

Za dobro Fuliranje sve ćemo obojiti dobrom glazbom i urbanim ritmovima cool bendova i DJ’a. Vidimo se od 30.11.2017.do 1.1.2018. – zafulirajte s nama !

Ps. Sve novosti budno pratite na fuliranje.com i Facebook stranici.

Foto: Fuliranje